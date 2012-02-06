Путін хоче, щоб йому показали політв'язня в Росії

У Росії немає політичних в'язнів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сьогодні під час зустрічі з політологами.

«Я, щоправда, не дуже розумію, що мається на увазі під політичною амністією. У нас, по-моєму, політичних в'язнів немає, слава Богу, хоча весь час говорять про це, не називаючи прізвищ. Хоч би показали хоч одну людину, яка сидить з політичних міркувань», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що «деяких забирають на 15 діб, так вони давно вже на свободі».

«Якби людину уконопатили до в'язниці на 10-20 років, якби він сидів, як Нельсон Мандела, який боровся за свободу чорношкірого населення... У нас же немає таких», - заявив він.

У той час В.ПУТІН визнав, що потрібно покращувати ситуацію у пенітенціарній системі РФ, а також працювати над гуманізацією російського законодавства.

При цьому він згадав пропозиції кандидата у президенти від ЛДПР Володимира ЖИРИНОВСЬКОГО надати всебічну підтримку Євросоюзу, але тільки за умови розпуску НАТО.

«Це нереалістична вимога сьогодні, хоча правильна, тому що блок НАТО нікому не потрібен, це рудимент холодної війни. Володимир Вольфович (ЖИРИНОВСЬКИЙ) молодець, правильно», - зазначив В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, однією з головних вимог багатотисячних опозиційних мітингів, що пройшли в Москві, є звільнення політичних в'язнів.