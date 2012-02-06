У Болгарії прорвало дамбу і затопило село: 8 осіб загинули

У Болгарії, де за останній час випала величезна кількість опадів і почав активно танути сніг, в одному з районів прорвало дамбу і затопило село Бісер Хасковської області, унаслідок чого загинуло, щонайменше, 8 чоловік.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр країни Бойко БОРИСОВ.

За його словами, у ході рятувальної операції вдалося врятувати понад 60 чоловік.

Б.БОРИСОВ висловив співчуття рідним загиблих.

«Всім, хто втратив житло унаслідок стихійного лиха, або зазнав іншої матеріальної шкоди, виплатять компенсації», – сказав він.

Тим часом, ситуація в Хасковській області продовжує ускладнюватися: закрито для руху автотранспорту міжнародну автомагістраль Е-80, ділянку дороги приблизно в 400 метрів повністю залило водою. Також надходить інформація, що в місто районного значення Харманлі підступає вода. Місцеві жителі повідомляють, що в місті повністю відключено електрику, а його центр затоплено.