Ісламісти вимагають контролю над бюджетом єгипетської армії

Ісламістська партія салафітів "Ан-Нур", яка має 23% місць у парламенті Єгипту, погрожує вийти з вищого законодавчого органу країни, якщо бюджет армії не буде під контролем депутатів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на єгипетські ЗМІ.



"Ми вийдемо з обох палат парламенту - Народного зібрання і Консультативної ради, - якщо бюджет збройних сил країни не буде під контролем депутатів", - сказав офіційний представник "Ан-Нур".



Більш того, салафіти не допустять, щоб у новій конституції Єгипту з'явився пункт, який наділяє Вищу раду збройних сил країни повноваженнями і правами, що перевищують повноваження парламенту.



"Депутати від партії" Ан-Нур "знають тільки три гілки влади: судову, законодавчу і виконавчу. Вища військова рада лише частина виконавчої влади, і вся її діяльність безумовно повинна підлягати парламентському контролю", - зауважив він.



Він також висловився за відсторонення від влади Вищої військової ради в максимально стислі терміни.



Салафітська партія "Ан-Нур" разом з "Партією свободи і справедливості", утвореної ісламістським рухом "Брати-мусульмани", має переважну більшість - 70% голосів - в новому парламенті країни. Кілька днів тому "Брати" запропонували сформувати коаліційний "уряд порятунку", в якому мають бути представлені всі політичні сили, пропорційно їх представництву в Народних зборах (нижній палаті парламенту). "Ан-Нур" підтримала "Братів-мусульман" і вже веде з рухом переговори про розподіл міністерських портфелів.



Вища військова рада, яка донині керує Єгиптом, відкинув ці пропозиції, підтвердивши, що чинний уряд під керівництвом Камаля аль-Ганзурі буде виконувати свої повноваження до обрання нового президента, вибори якого мають відбутися на початку літа нинішнього року.