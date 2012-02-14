Рим відмовився від Олімпіади-2020: такі витрати просто не потягне

Італійський уряд на чолі з прем`єр-міністром Маріо МОНТІ ухвалив рішення відмовитися від проведення Олімпійських ігор у Римі 2020 року, повідомляє Газета.Ru з посиланням на Corriere della Sera. За даними видання, таке рішення було ухвалене у зв`язку з величезними витратами, які передбачає проведення Олімпіади: у період економічної кризи Італія не може дозволити собі цих витрат, пояснив М.МОНТІ.

Рішення про відмову від проведення Олімпіади у Римі в парламенті назвали «складним».

Станом на 14 лютого 2012 року, за право провести Олімпійські ігри – 2020 змагатимуться Токіо, Мадрид, Стамбул, Доха і Баку.

Раніше, у вівторок, міжнародне рейтингове агентство Moody`s знизило кредитні рейтинги Італії, Іспанії, Португалії, Словенії, Словаччини і Мальти, а також погіршило прогноз за рейтингами Великої Британії, Франції і Австрії.