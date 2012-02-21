Ісламісти вбили 30 людей на ринку в Нігерії

На півночі Нігерії в місті Майдігурі озброєні бойовики вчинили збройний напад на ринок, повідомляє AFP. За даними лікарів місцевої лікарні, в результаті атаки загинули щонайменше 30 осіб, серед яких були жінки і діти.



Як розповів один з торговців, шестеро озброєних бойовиків відкрили безладний вогонь по людях. На думку торговця, напад міг бути пов'язане з недавнім арештом одного з лідерів угрупування "Боко Харам" на території цього ринку.



Представники нігерійських сил безпеки, в свою чергу, спростували повідомлення про жертви серед цивільного населення, повідомивши лише про кількох поранених. Військові також зазначили, що знищили вісьмох бойовиків, а також нейтралізували три закладених ними бомби.



Угрупування "Боко Харам", зазначає Лента.ру, яка існує близько десяти років, значно активізувала терор з другої половини 2011 року, після того як на виборах президента Нігерії переміг християнин Гудлак Джонатан. Відтоді бойовики здійснили кілька десятків нападів, переважно в північній частині країни. Жертвами атак "Боко Харам" за останні півроку стали кількасот людей.