Законопроект: Україні час брати курс на НАТО

Народний депутат, лідер партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО зареєстрував у Верховній Раді законопроект (№10080) щодо курсу України на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «За Україну!».

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту документа, «метою прийняття закону є відмова від так званої політики позаблоковості у сфері національної безпеки та закріплення на законодавчому рівні курсу України на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору».

Зокрема, відповідно до проекту документа, пропонується внести зміни до Законів України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” та «Про основи національної безпеки України». Зокрема, доповнити їх пунктами про інтеграцію в Організацію Північноатлантичного договору.

Також політик пропонує вилучити із Закону «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” пункт про позаблоковий статус України.

«Виклики, які сьогодні стоять перед Україною, вимагають інтеграції до найбільш ефективної системи безпеки, якою є НАТО. Це зрозуміли більшість демократичних країн світу. Перебування України осторонь цих процесів лише стимулює недружні дії та заяви окремих сусідніх країн», - наголосив В.КИРИЛЕНКО.