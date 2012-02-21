ЗМІ: у Єгипті українцю загрожує смерть

У Єгипті почався суд над українцем, якому загрожує довічне ув’язнення за звинуваченням у контрабанді зброї

Як повідомляє «Сегодня»,українському бізнесменові в Єгипті загрожує довічне ув’язнення або навіть страта. Уродженця Закарпаття Ч. звинувачують в контрабанді зброї, яку нібито він ввозив з Ізраїлю. Днями відбулося перше судове засідання у цій справі, а місцеві ЗМІ вже охрестили українця «шпигуном», який хотів влаштувати теракти в їх країні.

За інформацією газети, підсудний п`ять років займався турбізнесом у Шарм-Ель-Шейху, також організовував поїздки по Ізраїлю. 19 жовтня 2011 року автобус з його туристами затримали на кордоні з Єгиптом. Серед багажу одного ізраїльського туриста знайшли автомат Калашникова і 59 патронів до нього. Контрабанда була захована в дерев`яному ящику у формі хреста. Затриманий на допиті розповів правоохоронцям, що переправити автомат його попросив українець.

У Посольстві України в Єгипті говорять, що доказів провини українця у прокуратури немає. «У документах слідства є посилання на якісь таємні джерела, які підтверджують провину, – сказав «Сегодня» консул Андрій АНАГУШИН. – Єгипетські правоохоронці діяли з багатьма порушеннями. Наприклад, нам вдалося зустрітися з Ч. лише через 9 днів після його затримання, а повинні були допустити відразу ж після арешту. Довелося також добиватися, щоб адвокат українця був присутній при допиті...».

За словами консула, в Єгипті дуже суворі закони, і за контрабанду зброї українцеві може загрожувати не тільки довічне ув’язнення, а й смертний вирок. «Сподіваємося, що його виправдають. Наступне засідання – 12 березня», – сказав А.АНАГУШИН.

У компанії, де працював підсудний, упевнені, що його підставили. «Зброю заховали так, щоб її змогли знайти на кордоні. Але хто підставив і навіщо, ми не знаємо», – сказали газеті його колеги. Сам підозрюваний заявив місцевій газеті, що звинувачення на його адресу абсурдні.