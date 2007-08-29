На Березовського завели справу ще й у Голландії

Заступник генерального прокурора Російської Федерації Олександр Бастрикін заявив, що до багатьох інших справ проти бізнесмена Бориса Березовського додалася справа про відмивання грошей у Нідерландах.

Як передає Ліга з посиланням на Бі-Бі-Сі, замгенпрокурора, призначений головою слідчого комітету при генпрокуратурі, який почне діяти з 7 вересня, сказав, що в Москві побували податкові поліцейські з Нідерландів і порушили проти Б.Березовського справу про легалізацію "злочинно нажитих доходів в Західній Європі".

В той же час, Б.Березовській заявив, що йому не відомо ні про які кримінальні розслідування проти нього в Нідерландах і що він не має ніякого бізнесу в цій країні.

Російська генеральна прокуратура завела, за останніми підрахунками, 11 кримінальних справ щодо Б.Березовського. Більшість з них - по економічних статтях, але у двох справах Б.Березовській звинувачується в діях, спрямованих на насильницьку зміну влади в Росії. Крім того, в Бразилії видана санкція на арешт бізнесмена по звинуваченню у відмиванні грошей.

Б.Березовській має статус політичного біженця у Великобританії. Російська влада кілька разів зверталася із запитами про його видачу у різних кримінальних справах, але англійські суди відмовили в екстрадиції.