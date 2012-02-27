Зростає кількість страчених в Ірані
23:35, 27 лютого 2012Світ
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Доповідь Amnesty International
ВІраніминулогорокукількістьвиконаних смертнихвироківзросла більш, ніжудвічі порівняноз 2010роком,передаєРадіоСвободаз посиланнямнанову доповідьміжнародноїправозахисноїорганізаціїAmnesty International.Зокрема, повідомляється,що торік булистраченіблизько600 осіб,ав 2010-му -253.
ЗасловамиспівробітникаорганізаціїЕліхАуербах, реальнакількістьвиконанихстраттрохи більша.
На думкуавторівдоповіді, зростання кількості страчених«можебутистратегієюіранської влади, спрямованоюназалякуваннянаселеннята запобіганняакціямпротестів».
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