Зростає кількість страчених в Ірані

Доповідь Amnesty International

ВІраніминулогорокукількістьвиконаних смертнихвироківзросла більш, ніжудвічі порівняноз 2010роком,передаєРадіоСвободаз посиланнямнанову доповідьміжнародноїправозахисноїорганізаціїAmnesty International.Зокрема, повідомляється,що торік булистраченіблизько600 осіб,ав 2010-му -253.



ЗасловамиспівробітникаорганізаціїЕліхАуербах, реальнакількістьвиконанихстраттрохи більша.



На думкуавторівдоповіді, зростання кількості страчених«можебутистратегієюіранської влади, спрямованоюназалякуваннянаселеннята запобіганняакціямпротестів».

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