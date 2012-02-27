Зростає кількість страчених в Ірані

23:35, 27 лютого 2012
Світ
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Доповідь Amnesty International

ВІраніминулогорокукількістьвиконаних смертнихвироківзросла більш, ніжудвічі порівняноз 2010роком,передаєРадіоСвободаз посиланнямнанову доповідьміжнародноїправозахисноїорганізаціїAmnesty International.Зокрема, повідомляється,що торік булистраченіблизько600 осіб,ав 2010-му -253.

ЗасловамиспівробітникаорганізаціїЕліхАуербах, реальнакількістьвиконанихстраттрохи більша.

На думкуавторівдоповіді, зростання кількості страчених«можебутистратегієюіранської влади, спрямованоюназалякуваннянаселеннята запобіганняакціямпротестів».

 

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