КДБ розкопав, що у Брейвіка в Білорусі була подруга Надя

Комітет державної безпеки Білорусі підтверджує факт приїзду до Мінська норвезького терориста Андерса БРЕЙВІКА.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє Центр інформації і суспільних зв`язків КДБ Білорусі.

«КДБ проводив перевірочні заходи за дорученням Генеральної прокуратури Білорусі згідно із запитом генерального прокурора Норвегії про надання правової допомоги у кримінальній справі стосовно ідносно громадянина цієї країни А.БРЕЙВІКА», - йдеться в повідомленні ЦІСЗ КДБ Білорусі.

Було встановлено, що А.БРЕЙВІК 4 березня 2005 року прибув у національний аеропорт «Мінськ» з аеропорту Відня рейсом ОS-687 з туристичною метою. Залишив Білорусь 11 березня 2005 року рейсом LOT-706 у напрямку аеропорту Варшави.

«Проведеними перевірочними заходами підтверджено, що в інші відрізки часу А.БРЕЙВІК Білорусь не відвідував. При цьому враховувалася і можливість використання ним змінених настановних даних, зокрема при перетині кордону Білорусі», - зазначили в КДБ Білорусі.

Крім того, згідно з одержаними даними, під час перебування в Мінську А.БРЕЙВІК контактував з громадянкою Надією РУТКОВСЬКОЮ, яка проживала в той період по вулиці Садовій мікрорайону Уруччя – колишнього військового містечка Уруччя.

«Ця обставина згодом стала приводом для вигадок з приводу відвідин А.БРЕЙВІКОМ військової бази. На даний момент Н.РУТКОВСЬКА перебуває за межами Білорусі. У лютому 2009 року вона виїхала до Німеччини. Зараз, найімовірніше, проживає в США в Північній Кароліні разом з близькими родичами», - зазначили в КДБ Білорусі.

Також у запиті норвезької сторони було висловлено прохання допитати громадянина Михайла РЕШЕТНІКОВА, який активно поширював інформацію про обставини перебування А.БРЕЙВІКА в Білорусі і, зокрема, одержати від нього відповіді на запитання, чи зустрічався він з А.БРЕЙВІКОМ, що йому відомо про поїздки обвинуваченого, чи було йому відомо про плани, політичні і релігійні переконання обвинуваченого чи групи, в які він входив.

«Допит М.РЕШЕТНІКОВА провести не вдалося, оскільки з 2007 року він знаходиться за межами Білорусі і, найімовірніше, проживає в Іспанії. 28 вересня 2010 року М.РЕШЕТНІКОВ оголошений білоруськими органами внутрішніх справ у міжнародний розшук у зв`язку з визнанням його обвинуваченим у скоєнні в 2007 році злочину, передбаченого ч. 4 ст. 210 КК (розкрадання шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі), за привласнення великої суми фінансових коштів одного з білоруських підприємств», - підкреслили в КДБ Білорусі.

У відомстві вважають, що М.РЕШЕТНІКОВ почав навмисне поширювати вигадану і відверто брехливу інформацію про Білорусь, намагаючись позиціонувати себе політичним біженцем для швидкого отримання іноземного громадянства.

«Цією неперевіреною інформацією скористалися окремі ЗМІ, зокрема інтернет-сайт «Газета.ru» і телеканал НТВ, які намагалися зробити сенсацію з цілком недостовірних даних, що, в свою чергу, може свідчити про низький професійний рівень відповідних кореспондентів», - заявили в КДБ Білорусі.

За результатами перевірки КДБ підготовлена відповідь, яка направлена в Генеральну прокуратуру Білорусі для доведення до норвезької сторони.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня 2011 року в молодіжному таборі на норвезькому острові Утойя правий екстреміст А.БРЕЙВІК убив 69 чоловік. Того ж дня він організував вибух в урядовому кварталі Осло, який забрав життя 8 чоловік. Також від дій А.БРЕЙВІКА постраждали понад 150 чоловік.