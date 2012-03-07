Путін про акцію Femen: Я вже пішов? Шкодую

Прем'єр-міністр РФ Володимир ПУТІН шкодує, що пішов з виборчої дільниці до появи активісток Femen.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні журналістам у Москві.

«Я не бачив навіть, і не дуже розумію, про що ви говорите. Якби ви мені розповіли детальніше…», - відповів В.ПУТІН на питання, як він ставиться до такої акції. «Я вже пішов? Шкодую», - сказав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня троє активісток Femen влаштували акцію на виборчій дільниці в будівлі Російської академії наук на Ленінському проспекті в Москві, де до цього проголосував В.ПУТІН.

Femen на своїй сторінці в «Живому журналі» повідомили, що троє дівчат роздяглися до пояса і з криками побігли до урн для голосування. На тілах у них були написи, зокрема: «Краду за Путина», «Кремлевские крысы», «Вор 3», а самі вони скандували «Путин - вор!».

5 березня дівчатам призначили по 12, 10 і 5 діб адміністративного арешту за цю акцію.