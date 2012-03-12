У Польщі виписали всіх українців, що постраждали при зіткненні поїздів

Сьогодні з польських лікарень виписали останнього із п’яти громадян України, які постраждали внаслідок зіткнення двох потягів у Польщі 3 березня.

Про це УНІАН повідомив генеральний консул України у Кракові Віталій МАКСИМЕНКО.

За його словами, польські залізничні компанії, потяги яких зіткнулися, надали українцям безкошовний транспорт до місць, куди вони хотіли потрапити.

За даними консульства, частина українців, яких виписали з лікарень минулого тижня, залишилися у Польщі, а частина повернулися в Україну.

В.МАКСИМЕНКО зазначив, що громадяни України поінформовані про те, що можуть отримати відшкодування матеріальних та моральних збитків.

"Поки що не маю інформації, що комусь із них надана якась компенсація. Це справа не одного дня", - сказав генконсул.

За його словами, українці для отримання відшкодування можуть скористатися допомогою адвокатів, які вже запропонували свої послуги. "Тепер рішення кожного, кого з них вибрати", - додав В.МАКСИМЕНКО.

Він запевнив, що консульство триматиме цю справу на контролі. За словами В.МАКСИМЕНКА, в нього є контакти усіх постраждалих в аварії українців.

Представник Центру антикризивого менеджменту (CZA) Шльонського воєводства, де сталася аварія, повідомив УНІАН, що на сьогодні у лікарнях залишаються 19 постраждалих. "Іноземних громадян серед них немає", - сказав співрозмовник агентства, зауваживши, що стан однієї людини оцінюється як важкий.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня близько 21.00 у Шльонському воєводстві на півдні Польщі сталося зіткнення двох пасажирськів потягів "Перемишль - Варшава" та "Варшава - Краків", у яких їхали 400 осіб. У катастрофі загинуло 16 осіб, травмовано 57 осіб, з яких 5 громадяни України.

За попередніми висновками польських слідчих, причиною аварії міг стали людський фактор. Прокуратура висунула звинувачення у ненавмисному спричинені катастрофи одному із залізничних диспетчерів.