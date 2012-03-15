Військові з 13 країн приєднаються до українсько-американських навчань

У Львові, на базі Академії Сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, триває процес планування українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ “Репід Трайдент-2012”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, упродовж цього тижня триває головна плануюча конференція, для участі у якій зібралися понад 90 представників оборонних відомств 15 країн-партнерів.

Окрім військових з України та Сполучених Штатів Америки, які є співорганізаторами заходу, у липні цього року до навчання на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки планують долучитися військовослужбовці з Австрії, Німеччини, Польщі, Румунії, Молдови, Грузії, Канади, Азербайджану, Македонії, Болгарії, Сербії, Норвегії та Королівства Швеція. Передбачається, що загалом участь у “Репід Трайдент-2012” візьмуть близько 1000 осіб.

Українську делегацію на конференції очолює перший заступник командира 8-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України генерал-майор В’ячеслав НАЗАРКІН.