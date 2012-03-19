П'ятірка найбільших імпортерів зброї складається з держав Азії

Обсяги світових поставок зброї в період з 2007 по 2011 рік зросли порівняно з попереднім п'ятиріччям (2002 - 2006 рр..) На 24% відсотка; п'ятірку найбільших імпортерів зброї очолили держави з Азії, наголошується в інформації Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (СІПРІ) на основі чергових даних про постачання основних видів звичайних озброєнь і військового обладнання.



База даних інституту охоплює період з 1950 року. В описі тенденцій міжнародних військових трансферів експерти інституту користуються середніми показниками п'ятирічного періоду.



Очолила список найбільших одержувачів зброї, за даними за 2007-2011 рік, як і в попередньому списку СІПРІ (за 2006-2010 роки), Індія. На її частку за останні п'ять років припало 10% глобального імпорту. На другому місці Південна Корея (6%), за нею Пакистан (5%), Китай (5%) і Сінгапур (4%).



Помітною тенденцією останніх років експерти СІПРІ називають зниження обсягів китайського імпорту зброї на користь зростання експорту зброї з Китаю. Якщо в 2002-2006 роках Китай називався в списку СІПРІ найбільшим одержувачем зброї, то в списку експортерів за 2007-2011 роки країні було віддано четверте місце.



За даними експертів, за останні 10 років обсяги китайських експортних поставок зброї зросли на 95%, що робить його шостим за величиною постачальником зброї в світі. Однак, як зауважують в СІПРІ, будь-якого значного прориву на ринку поставок Китай поки не досяг, оскільки зростання експорту відбувається, головним чином, за рахунок поставок у Пакистан.



Як випливає зі списку СІПРІ, стабільною залишається п'ятірка країн-найбільших постачальників озброєння. Цього року, як і минулого, його очолюють США. Далі йдуть Росія, Німеччина, Франція і замикає список Британія.



"Арабська весна", вважають експерти, здійснила обмежений вплив на постачання зброї, і експорт до країн, охоплених цими подіями, триває. США залишаються основним постачальником як у Туніс, так і до Єгипту. Російські поставки до Сирії в період з 2007 по 2011 рік, за даними шведських експертів, склали 72% сирійського імпорту.