У Європу прийшла зима (фото)

Менше ніж за тиждень після закінчення календарного літа у Європу прийшла зима.

У гірських районах Німеччини температура знизилась до нуля градусів і випало кілька сантиметрів снігу. У Саксонії виявився паралізованим автомобільний рух - там цілий день лютувала заметіль.

І якщо до такого несподіваного сюрпризу комунальні служби були зовсім не готовими, то місцевих жителів заметілі на початку вересня не збентежили: люди розважаються грою в сніжки.

Таку ж картину можна спостерігати й у Чехії - там випало більш трьох сантиметрів снігу, а через температуру близьку до нуля буквально усе покрилося крижаною кіркою. За прогнозами синоптиків така погода триватиме ще кілька днів.

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