У Європу прийшла зима (фото)
13:10, 05 вересня 2007Світ
1771
Сніг у Німеччині і Чехії
Менше ніж за тиждень після закінчення календарного літа у Європу прийшла зима.
У гірських районах Німеччини температура знизилась до нуля градусів і випало кілька сантиметрів снігу. У Саксонії виявився паралізованим автомобільний рух - там цілий день лютувала заметіль.
І якщо до такого несподіваного сюрпризу комунальні служби були зовсім не готовими, то місцевих жителів заметілі на початку вересня не збентежили: люди розважаються грою в сніжки.
Таку ж картину можна спостерігати й у Чехії - там випало більш трьох сантиметрів снігу, а через температуру близьку до нуля буквально усе покрилося крижаною кіркою. За прогнозами синоптиків така погода триватиме ще кілька днів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter