ООН: У Сирії за час протистояння загинули 9 тисяч чоловік

ООН опублікувала нові дані про число загиблих унаслідок громадянського протистояння в Сирії, що триває вже понад рік.

Як передає Газета.Ru, за даними ООН, загальне число жертв конфлікту перевищило дев'ять тисяч чоловік.

Виступаючи в Раді Безпеки, посланник ООН на Близькому Сході Роберт Серрі заявив, що хвиля насильства в Сирії не йде на спад, і їй потрібно покласти край.

Раніше ООН заявляла про 8 тисяч загиблих у Сирії.