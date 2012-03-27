ООН: У Сирії за час протистояння загинули 9 тисяч чоловік
22:39, 27 березня 2012Світ
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Організація опублікувала нові дані про число загиблих унаслідок громадянського протистояння, що триває вже понад рік
ООН опублікувала нові дані про число загиблих унаслідок громадянського протистояння в Сирії, що триває вже понад рік.
Як передає Газета.Ru, за даними ООН, загальне число жертв конфлікту перевищило дев'ять тисяч чоловік.
Виступаючи в Раді Безпеки, посланник ООН на Близькому Сході Роберт Серрі заявив, що хвиля насильства в Сирії не йде на спад, і їй потрібно покласти край.
Раніше ООН заявляла про 8 тисяч загиблих у Сирії.
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