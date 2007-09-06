Крим візьме участь в Кубанському економічному форумі

Кримська сторона на запрошення росіян візьме участь в Кубанському економічному форумі, де буде представлена одна з проектних розробок будівництва моста «Керч-Кубань», який з`єднає кримський півострів з Краснодарським краєм Російської Федерації.

Як повідомила сьогодні УНІАН помічник голови Ради міністрів АРК Оксана САВЕНКОВА, запрошення було прийняте в ході недавньої поїздки керівництва Криму до Москви.

За дорученням прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА голова кримської Ради міністрів Віктор ПЛАКІДА і голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО відвідали з робочим візитом Москву. В ході наради за участю міністра економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації Германа ГРЕФА, міністра транспорту РФ Ігоря ЛЄВІТІНА, заступника губернатора Краснодарського краю Олександра ІВАНОВА, керівників Департаментів державного регулювання тарифів і інфраструктурних реформ, регулювання зовнішньоторговельної діяльності, федеральних цільових програм і капітальних вкладень обговорювалося питання будівництва багатофункціонального транспортного переходу через Керченську протоку. В ході обговорення проекту пройшла презентація одного з варіантів будівництва мосту. «З обговорюваного питання відбувся конструктивний плідний діалог, сторони прийняли рішення продовжити роботу над угодою між урядами Росії і України», - зазначила О.САВЕНКОВА.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Ради міністрів Криму, транспортний перехід «Керч-Кубань» забезпечить переміщення через Керченську протоку до 10 мільйонів чоловік на рік. Планується також транспортувати через протоку зріджений газ в залізничних і автомобільних цистернах. Міст через Керченську протоку скоротить транспортний шлях з України в Краснодарський край в середньому на 450 кілометрів.

Розглядається декілька варіантів фінансування будівництва, включаючи спільне фінансування з державних бюджетів України і РФ.