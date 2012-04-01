Пацифісти штурмували штаб-квартиру НАТО

Поліція затримала кілька десятків пацифістів, які намагалися в неділю штурмувати штаб-квартиру НАТО в Брюсселі, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.



Всього в ненасильницькій акції "NATO game over", ініційованій бельгійськими пацифістськими організаціями Vredesactie і Action pour la Paix, брали участь близько п'ятисот активістів з 11 країн Європи.



Учасники штурму з Бельгії, Німеччини, Нідерландів, Франції, Великобританії, Фінляндії, Швеції, Туреччини, Італії, Португалії та Іспанії спробували перелізти через огорожу і повісити замки на дверях головного офісу, проте їм перешкодили посилені наряди поліції.



"Цією акцією ми хочемо надіслати лідерам країн НАТО, які зберуться на саміт альянсу 20-21 травня в Чикаго, такий сигнал:" Ми не хочемо протиракетної оборони, ми не хочемо солдат НАТО в Лівії або Афганістані, і ми не хочемо небезпечну, марну й незаконну ядерну зброю", - сказав РІА "Новости" представник організаторів акції.