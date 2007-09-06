Саакашвілі погрожує забрати у росіян майно, куплене в Абхазії

Все незаконно придбане майно в Абхазії буде конфісковане і повернене законним власникам, заявив президент Грузії Михайло Саакашвілі.

"Будь-яка спроба будь-якого авантюриста, прибулого з Росії, купити бодай шматок землі в Абхазії, дістане відсіч. Я гарантую, що ми скасуємо всі незаконні операції, все незаконно придбане майно конфіскуємо і нічого не залишимо незаконним власникам", - заявив Саакашвілі під час відвідання літнього молодіжного табору в селі Ганмухурі Зугдідського району.

Як повідомляє агентство Новини-Грузія, в Абхазії виник ажіотаж навколо майна, що належить майже 500 тисячам грузин, вимушених 14 років тому залишити абхазьку територію. "Я хочу заявити, що це майно належить вигнанцям з Абхазії, які всі хочуть повернутися в свої будинки, та грузинській державі, - сказав президент Грузії. - Ми не для того розвиваємо країну і робимо кроки з урегулювання конфліктів, щоб тут хтось привласнював майно чесних мирних громадян".

Грузино-абхазський конфлікт почався 14 серпня 1992 року, коли Грузія ввела війська до Абхазії. У Сухумі заявляють, що саме грузинські підрозділи почали етнічні чистки в республіці. Збройний конфлікт зупинено з 30 серпня 1993 року. Абхазія фактично вийшла з-під контролю Грузії і вимагає незалежності.