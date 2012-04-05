Ізраїльські солдати підстрелили українську журналістку

Як повідомляє газета « Сегодня », інцидент стався 30 березня, коли палестинці відзначали традиційний День Землі. Група українських журналістів цього дня відвідувала Єрусалим, де була запланована зустріч з патріархом Феофілом.

Представники українських ЗМІ опинилися в епіцентрі демонстрації палестинців, які вимагали створення своєї держави і повернення анексованих ізраїльтянами земель. Палестинці скандували антиізраїльські гасла і стали кидати каміння в ізраїльських правоохоронців, які відповіли стріляниною гумовими кулями і димовими шашками.

Повідомляється, що Т.Омельченко було травмовано гумовою кулею, яка пошкодила їй підколінну область правої ноги. Невідкладну допомогу їй надавали палестинські медики. Зараз журналістка повернулася до Києва.

Т.Омельченко висвітлює теми зовнішньої політики у журналі Weekly.ua. Прес-тур українських журналістів до Палестини організовувало палестинське посольство. Представники українських ЗМІ відвідували Рамаллу, Віфлеєм, Наблус та Єрусалим, де зустрічалися з високопоставленими палестинськими чиновниками. Організатори прес-туру, за інформацією його учасників, не забезпечували їх страховкою.