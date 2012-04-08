ЗМІ: КНДР готується підірвати ядерну бомбу

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на джерело в південнокорейській розвідці агентства "Ренхап".

За даними агентства, КНДР споруджує підземний тунель на полігоні в провінції Хамген-Пукто, де раніше вже двічі проводилися ядерні випробування. Імовірно, роботи з підготовки до проведення підземного ядерного вибуху знаходяться у фінальній стадії.

Офіційного підтвердження або спростування відомостей про підготовлювані ядерні випробування з боку КНДР не надходило.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея найближчим часом планує здійснити випробування балістичної ракети дальнього радіусу дії. Плани КНДР викликали засудження з боку Південної Кореї, Японії і США. Зокрема, Японія заявила про намір збити ракету у випадку, якщо вона вторгнеться в повітряний простір країни.

КНДР проводила підземні ядерні вибухи двічі - в 2006 і 2009 роках. Як зазначає "Ренхап", в обох випадках ядерним випробуванням передували запуски ракет дальнього радіусу дії.

В кінці лютого 2012 року стало відомо, що Північна Корея погодилася ввести мораторій на проведення ядерних випробувань і тестів засобів доставки ядерної зброї в обмін на продовольчу допомогу від США. Через місяць постачання були припинені у зв'язку з намірами КНДР запустити важку ракету "Инха-3". Влада Північної Кореї стверджує, що ракета виведе на орбіту супутник зв'язку, тоді як в США вважають, що запуск стане випробуванням нового покоління балістичних ракет.