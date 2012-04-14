Благодатний вогонь зійшов у храмі Гробу Господнього

Усі свічки і світильники в храмі було заздалегідь погашено. Вогонь з'явився за молитвами про послання дива патріарха Єрусалимського Феофіла III і тисяч паломників, які заповнили Великої суботи напередодні Великодня храм Гробу Господнього, площу перед ним і прилеглі вулиці, повідомляє РІА «Новости».