Благодатний вогонь зійшов у храмі Гробу Господнього
14:42, 14 квітня 2012Світ
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Благодатний вогонь, який символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового, про яке говорив ще апостол Петро, зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі.
Благодатний вогонь поводиться як живий - то тянеться до Труни Господньої, то до людей
Усі свічки і світильники в храмі було заздалегідь погашено. Вогонь з'явився за молитвами про послання дива патріарха Єрусалимського Феофіла III і тисяч паломників, які заповнили Великої суботи напередодні Великодня храм Гробу Господнього, площу перед ним і прилеглі вулиці, повідомляє РІА «Новости».
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