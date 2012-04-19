Дипломати України, Росії та Білорусі разом опікуються ув'язненими в Лівії

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації і преси МЗС Росії.

«МЗС Росії і Посольство Росії в Тріполі у взаємодії з колегами з України і Білорусії та адвокатами підсудних вживають всіх можливих заходів з метою поліпшення умов утримання і якнайшвидшого їх визволення із в'язниці», - сказано у повідомленні.

Зокрема, через представників захисту судді передано клопотання про звільнення двох росіян з-під варти і їх розміщенні на час процесу на території російського Посольства під гарантії дипмісії, що заарештовані за першою вимогою прибудуть до суду. Відповідна інтенсивна робота також проводиться з лівійською військовою прокуратурою, міністерствами закордонних справ і оборони Лівії, керівництвом країни. Лівійці наполягають на тому, що рішення щодо затриманих може ухвалити тільки суд.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2011 року збройні формування Перехідної національної ради Лівії затримали понад 20 громадян України за підозрою у військовому пособництві колишньому лідеру Джамагирії М.Каддафі.

В МЗС повідомили, що затримані українці є цивільними особами. Зокрема, вони працювали за контрактом інженерами в одній з нафтовидобувних компаній.

Президент України Віктор Янукович 19 вересня 2011 року доручив прем'єр-міністру Миколі Азарову і голові Служби зовнішньої розвідки Григорію Ілляшову вжити всіх необхідних заходів для захисту прав і законних інтересів громадян України, затриманих у Лівії.

У квітні в Лівії почався судовий процес над затриманими українцями. Інтереси українських громадян захищають 4 адвокати. Чергове судове засідання заплановано на 1 травня.