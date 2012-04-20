Путін доручив інтегрувати Україну всіма можливостями

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Володимир Путін сказав на зустрічі з головою колегії Євразійської економічної комісії (наднаціональний орган ЄЕП) Віктором Христенком.

«Всі партнери розуміють, що ряд преференцій може бути поширений лише на повноправних членів Митного союзу, Єдиного економічного простору. Проте, потрібно шукати будь-які можливості для поглиблення інтеграційних процесів навіть з тими країнами, які в ці інтеграційні об'єднання поки що не входять», - сказав В.Путін.

За його словами, техрегулювання - дуже перспективний напрям для реального сектора економіки. Він зазначив, що тут дуже глибока кооперація зі всіма країнами СНД, зокрема з Україною.

В.Путін поцікавився у В.Христенка, скільки приблизно в структурі товарообігу України припадає на країни Митного союзу – Росію, Білорусь і Казахстан.

«Більш як 40%, і в цьому сенсі це, звичайно, дуже чутлива позиція», - відповів В.Христенко.

На думку голови колегії Євразійської економічної комісії, Україна зацікавлена у співпраці з країнами ЄЕП.

«Для України це гігантські обсяги товарообігу, тобто, це приблизно 70 млрд дол. Великі цифри, дуже великі цифри, вони найбільші торгові партнери», - наголосив В.Христенко.