15-річний хакер зламав державний порнофільтр

У Австралії гучний скандал: 15-річний хлопчик, Том Вуд, зламав за 30 хвилин державний порнофильтр інтернету, на розробку якого уряд витратив 70 млн. доларів, повідомляє РІА "Новости".

Юний хакер зміг “знешкодити” фільтр таким чином, що зберігається видимість роботи фільтру, проте непристойний контент не блокується. При цьому Том Вуд ще розкритикував уряд за те, що той "подарував 70 мільйонів доларів нікчемним закордонним програмістам". У відповідь в уряді визнали, що будь-яка система недосконала і може бути зламана.