Індія оголосить чай національним напоєм

Про це у суботу, 21 квітня, під час візиту в штат Ассам, знаний своїм чаєм, оголосив представник індійської Комісії з планування.

Чай одержить статус національного напою Індії 17 квітня 2013 року - в 212-ті роковини дня народження одного з перших культиваторів чаю в штаті Ассам Манірама Девана.

Він був першим, хто почав вирощувати ассамський чай в комерційних цілях. Індієць очолив Ассамську чайну компанію в 1839 році. А.Деван також відомий як один з організаторів і учасників антибританського повстання 1857 року в Ассамі. За антиурядову діяльність його було повішено британськими колоністами.

В індійській Комісії з планування також зазначили, що вирішили присвоїти чаю звання національного напою на знак пошани до жінок, які складають майже половину працівників чайної індустрії.

Видання The Asian Age зауважує, що серед інших претендентів на звання національного напою могли розглядатися популярні в Індії кокосова вода, лимонна вода і лассі (напій на основі йогурту).