Активісти влаштували перевірку документів московській поліції

Москві громадські активісти провели в рамках так званого «Білого тижня» флеш-моб «День перевірки документів».



Близько25 осібзібралися білястанціїметро«Вулиця 1905року», розбилисянаневеликігрупи івирушилинапрогулянкувулицямиміста,питаючиузустрічнихполіцейськихпосвідчення таспеціальнінагруднізначки.



За законом«Про поліцію», співробітникиМВСРосії зобов'язаніпоказатиїх на вимогугромадянина.



ЗасловамикореспондентаРадіоСвобода -він супроводжуваводнуз груп,- кількаполіцейськихвтекливід учасниківфлеш-мобу, протебільшість зних зреагувалинадіїактивістівспокійноі пред'явилипосвідчення.ДеякіспівробітникиМВС навітьрозповілипро труднощі, зякими доводитьсястикатисянаслужбі, скаржилисянанизькізарплатиі просилинаписатипро це,зазначаєкореспондент.

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