Активісти влаштували перевірку документів московській поліції
00:47, 23 квітня 2012Світ
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Москві громадські активісти провели в рамках так званого «Білого тижня» флеш-моб «День перевірки документів».
Близько25 осібзібралися білястанціїметро«Вулиця 1905року», розбилисянаневеликігрупи івирушилинапрогулянкувулицямиміста,питаючиузустрічнихполіцейськихпосвідчення таспеціальнінагруднізначки.
За законом«Про поліцію», співробітникиМВСРосії зобов'язаніпоказатиїх на вимогугромадянина.
ЗасловамикореспондентаРадіоСвобода -він супроводжуваводнуз груп,- кількаполіцейськихвтекливід учасниківфлеш-мобу, протебільшість зних зреагувалинадіїактивістівспокійноі пред'явилипосвідчення.ДеякіспівробітникиМВС навітьрозповілипро труднощі, зякими доводитьсястикатисянаслужбі, скаржилисянанизькізарплатиі просилинаписатипро це,зазначаєкореспондент.
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