Саркозі намагається отримати голоси ультраправих

Якщо вони допоможуть йому, то глава держави зможе переобратися на другий термін, повідомляє Бі-бі-сі.



Щоб обійти в травні в другому турі кандидата від соціалістів Франсуа Олланд, що прийшов першим у першому турі, Саркозі потрібна підтримка 18% виборців, які проголосували за лідера ультраправих Марі Ле Пен.



Звертаючись до прихильників Ле Пен, Саркозі заявив, що Європа не контролювала міграцію і не займалася захистом своїх кордонів.



У свою чергу Марі Ле Пен відмовилася підтримувати Саркозі. "Я більше не вірю в щирість Ніколя Саркозі", - заявила вона, закликавши своїх прихильників також не вірити заявам діючого президента.



Тим часом європейські політики висловлюють стурбованість у зв'язку з успіхом ультраправих на президентських виборах у Франції, повідомляє Радіо Свобода.



Представник канцлера Німеччини Ангели Меркель назвав результат Марін Ле Пен тривожним. Міністр закордонних справ Люксембурга Жан Ассельборн заявив, що частково за це можна звинувачувати Саркозі, який в ході передвиборної кампанії виступив за посилення правил імміграції та реформу Шенгенської безвізової зони. Глава МЗС Швеції Карл Більдт попередив про небезпеку поглядів, спрямованих "проти відкритого суспільства та відкритої Європи".