Путін пропонує на посаду прем`єра керівника фінансової розвідки Зубкова (фото)

Президент Росії Володимир Путін, прийнявши сьогодні відставку уряду Фрадкова, вніс на розгляд Держдуми кандидатуру глави Росфінмоніторинга Віктора Зубкова на посаду прем`єр-міністра країни, повідомив журналістам спікер нижньої палати парламенту Борис Гризлов.

"Сьогодні відповідно до пункту "а" статті 83 Конституції РФ президент вніс на розгляд Держдуми кандидатуру Зубкова Віктора Олексійовича", - сказав Гризлов.

Спікер пропонує депутатам розглянути кандидатуру Зубкова в найближчу п`ятницю.

"Завтра Рада Думи розгляне, коли провести засідання. Моя пропозиція - найближчої п`ятниці, на найближчому засіданні Держдуми", - сказав він.

За словами спікера, у четвер у всіх фракцій Держдуми буде можливість зустрітися з кандидатом в прем`єри.

Гризлов зазначив, що 30 років професійної діяльності Зубкова були пов`язані з Ленінградською областю. "Він керував радгоспом, керував об`єднанням радгоспів, був першим секретарем міськкому партії міста Приозерськ, працював у Смольному", - сказав спікер.

Довідка. Віктор Зубков народився 15 вересня 1941 р. в селищі Арбат Кушвінського району Свердловської області.

З серпня 1958 р. до серпня 1960 р. - учень слюсаря, потім - слюсар третього розряду Мончегорського ремонтно-механічного заводу, потім - слюсар копальні "Ніттіс-Кумужжє" комбінату "Сєвєронікель".

У 1965 рр. закінчив Ленінградський сільськогосподарський інститут за фахом "агроном-економіст"

У 1965-1967 рр. пройшов строкову військову службу в Збройних силах СРСР.

У 1967-1985 рр. - керівник відділенням, потім - заступник директора радгоспів "Червона слов`янка" і "Роздолля" (Ленінградська область), генеральний директор об`єднання радгоспів "Першотравневе" (Ленінградська область).

У 1985-1991 рр. - перший секретар міського комітету м. Приозерська (Ленінградська область), потім - завідувач відділом сільського господарства і харчової промисловості та аграрним відділом Ленінградського обласного комітету, перший заступник голови Ленінградського обласного комітету.

У 1992-1993 рр. - заступник голови Комітету із зовнішніх зв`язків мерії м. Санкт-Петербурга.

У 1993-1998 рр. - заступник керівника Федеральної податкової служби РФ - начальник Державної податкової інспекції по м. Санкт-Петербургу.

У 1998-1999 рр. - керівник управління Міністерства РФ з податків і зборів по м. Санкт-Петербургу.

У 1999 р. балотувався на пост губернатора Ленінградської області.

З 23 липня 1999 р. до 2001 р. - заступник міністра РФ з податків і зборів.

З 1 листопада 2001 р. - перший заступник міністра фінансів РФ, в.о. голови Комітету з фінансового моніторингу РФ.

З березня 2004 р. - керівник Федеральної служби з фінансового моніторингу РФ.

Дійсний державний радник РФ першого класу (2003).

Кандидат економічних наук, член-кореспондент Російської інженерної академії (РІА).