Держдума РФ підтримає кандидатуру Зубкова на пост прем`єра

Спікер Державної думи РФ Борис ГРИЗЛОВ упевнений, що нижня палата затвердить завтра кандидатуру Віктора ЗУБКОВА на посаду прем`єр-міністра Росії.

"Ми обговорювали кандидатуру Віктора ЗУБКОВА, і висновок один - ця кандидатура може влаштувати всіх", - сказав Б.ГРИЗЛОВ, повідомляє РІА «Новости».

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Президент РФ Володимир ПУТІН прийняв відставку прем`єра Михайла ФРАДКОВА і вніс до Держдуми кандидатуру голови Росфінмоніторинга В.ЗУБКОВА на посаду глави Кабінету міністрів.