У Китаї автобус упав з обриву: загинуло 11 людей

Про це повідомляє повідомляє РІА «Новости».

ДТП сталося в повіті Юньсян міського округу Ліньцан провінції Юньнань. За останніми даними, в результаті падіння пасажирського автобуса з придорожнього обриву загинули 11 чоловік, ще п`ятеро постраждалих перебувають в критичному стані.

Причини аварії з`ясовуються.

На китайських дорогах регулярно трапляються аварії з великою кількістю людських жертв. Так, тільки з початку квітня, за даними Канцелярії Комітету із забезпечення безпеки на виробництві при Держраді КНР, на дорогах країни загинуло щонайменше 74 людини, 81 - одержали тяжкі травми.