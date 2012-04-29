У Китаї автобус упав з обриву: загинуло 11 людей
12:18, 29 квітня 2012Світ
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Одинадцять людей загинули в результаті падіння автобуса в провалля на півдні Китаю.
Про це повідомляє повідомляє РІА «Новости».
ДТП сталося в повіті Юньсян міського округу Ліньцан провінції Юньнань. За останніми даними, в результаті падіння пасажирського автобуса з придорожнього обриву загинули 11 чоловік, ще п`ятеро постраждалих перебувають в критичному стані.
Причини аварії з`ясовуються.
На китайських дорогах регулярно трапляються аварії з великою кількістю людських жертв. Так, тільки з початку квітня, за даними Канцелярії Комітету із забезпечення безпеки на виробництві при Держраді КНР, на дорогах країни загинуло щонайменше 74 людини, 81 - одержали тяжкі травми.
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