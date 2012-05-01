Жахлива аварія порома в Індії: 105 загиблих
14:12, 01 травня 2012Світ
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105 осіб загинули внаслідок аварії річкового порома у штаті Ассам на північному сході Індії.
Ще 100 людей вважаються зниклими безвісти
Ще близько 100 осіб вважають зниклими безвісти, повідомляє ICTV.
За словами поліцейських, рятувальники і жителі навколишніх сіл знайшли 105 тіл на берегах річки Брахмапутра, де затонув пором.
За останніми даними, які наводить AFP, на борту порома було 350 осіб.
За попередніми даними, причиною аварії могла стати погана погода.
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