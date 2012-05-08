Путін доручив збільшити тривалість життя у Росії
00:53, 08 травня 2012Світ
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Президент Росії Володимир Путін доручив уряду РФ збільшити за шість років середню тривалість життя в Росії до 74 років.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це йдеться в указі «Про заходи з реалізації демографічної політики Російської Федерації».
«Уряду Російської Федерації забезпечити збільшення до 2018 року очікуваної тривалості життя в Російській Федерації до 74 років, а також забезпечити підвищення до 2018 року сумарного коефіцієнта народжуваності до 1,753», - зазначається в указі.
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