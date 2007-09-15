Ющенко привітав російського прем`єра з новою посадою і днем народження

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Віктора ЗУБКОВА з призначенням головою уряду Російської Федерації, побажавши йому вагомих успіхів на цій високій державній посаді. Про це повідомляє прес-служба Президента України.

«Переконаний, що традиційні відносини дружби та добросусідства, а також взаємовигідне економічне співробітництво між Україною та Російською Федерацією і надалі будуть зміцнюватися на благо наших народів», – наголошується у вітанні Глави української держави.

Також В.ЮЩЕНКО привітав В.ЗУБКОВА із днем народження, який голова російського уряду святкує сьогодні.