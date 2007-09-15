Ющенко привітав російського прем`єра з новою посадою і днем народження
13:43, 15 вересня 2007Світ
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Про це повідомила прес-служба Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Віктора ЗУБКОВА з призначенням головою уряду Російської Федерації, побажавши йому вагомих успіхів на цій високій державній посаді. Про це повідомляє прес-служба Президента України.
«Переконаний, що традиційні відносини дружби та добросусідства, а також взаємовигідне економічне співробітництво між Україною та Російською Федерацією і надалі будуть зміцнюватися на благо наших народів», – наголошується у вітанні Глави української держави.
Також В.ЮЩЕНКО привітав В.ЗУБКОВА із днем народження, який голова російського уряду святкує сьогодні.
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