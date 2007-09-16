У Греції оприлюднили екзіт-поли

Опозиційна партія Всегрецький соціалістичний рух (ПАСОК) чекає офіційних результатів виборів, заявив журналістам в Афінах впливовий член партії, колишній міністр культури Евангелос Венізелос. "Ми чекаємо справжніх результатів від міністерства внутрішніх справ", - сказав Венізелос.

Результати exit-polls, оприлднені одразу після закриття виборчих ділянок, готують ПАСОК до поразки. Правляча партія "Нова Демократія" набирає, за даними різних опитуввань, від 40,6% до 43%, тоді як ПАСОК - 37,5%-39,5%. Похибка опитувань зазвичай становить близько 1%. Exit-polls вважаються точним засобом прогнозу результатів голосування, оскільки в них беруть участь десятки тисяч людей.

Перші офіційні результати очікуються в найближчі години.

Інші партії наразі не коментують результати опитувань. Проте в "Новій Демократії" настрій радісний, а три малі партії - комуністи, ліворадикали й ультраправі - задоволені відчутним збільшенням кількості поданих за них голосів.

РІА "Новости"