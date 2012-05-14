Литва: ізолювати Україну було б найлегшим шляхом

Як повідомляє веб-сайт Міністерства закордонних справ Литви, про це заявив сьогодні у Брюсселі на робочій зустрічі міністрів закордонних справ північних і балтійських країн ЄС віце-міністр закордонних справ Литви Евальдас Ігнатавічюс.

“Маючи на меті допомогти Україні залишитися на європейському шляху реформ, нам варто відкрити двері для співпраці та діалогу з тим, щоб ми могли ділитися всіма необхідними знаннями на найвищому рівні”, - сказав він перед засіданням Ради закордонних справ ЄС.

“Ізолювати Україну було б найлегшим шляхом. Набагато складніше запропонувати вихід”, - додав Е.Ігнатавічюс.

Він наголосив, що ситуація в Україні викликає стурбованість, але водночас зазначив, що Угода про асоціацію є найбільш важливим стимулом для України здійснювати реформи і дотримуватися європейських цінностей.

У зв’язку з цим він сказав, що підписання угоди не може бути відкладене на невизначений термін.

За його словами, Євросоюз зможе оцінити, чи готова Україна дотримуватися духу Угоди про асоціацію, за підсумками парламентських виборів у країні, запланованих на жовтень.

“Угода про асоціацію – ключовий інструмент, який ми маємо. Було доведено, що такі угоди надихають на реформи. Це – не подарунок українцям, це – план реформ і рушійна сила”, - сказав Е.Ігнатавічюс.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада закордонних справ ЄС обговорила майбутнє Угоди про асоціацію з Україною, а також питання відвідування європейськиими політиками матчів фінальної Частини чемпіонату Європи з футболу в Україні.