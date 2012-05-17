Північна Корея поновила роботу експериментального реактора

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на дані південнокорейських ЗМІ.

За цими даними, супутникові знімки показують, що роботи на об’єкті відновилися 30 квітня – після зупинки у грудні 2011 року.

На думку коментаторів, такі дії свідчать про намір Північної Кореї розвивати ядерний арсенал, а новий реактор може запрацювати протягом одного-двох років.

Роботи на реакторі відновилися після того, як КНДР у квітні намагалася запустити міжконтинентальну ракету. Ці наміри створили додаткову напруженість на Корейському півострові.