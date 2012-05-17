Північна Корея поновила роботу експериментального реактора
08:20, 17 травня 2012Світ
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Північна Корея відновила роботи на експериментальному реакторі на легкій воді.
Кім Чен Ина не спинила невдача при запуску ракети у квітні
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на дані південнокорейських ЗМІ.
За цими даними, супутникові знімки показують, що роботи на об’єкті відновилися 30 квітня – після зупинки у грудні 2011 року.
На думку коментаторів, такі дії свідчать про намір Північної Кореї розвивати ядерний арсенал, а новий реактор може запрацювати протягом одного-двох років.
Роботи на реакторі відновилися після того, як КНДР у квітні намагалася запустити міжконтинентальну ракету. Ці наміри створили додаткову напруженість на Корейському півострові.
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