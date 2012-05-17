Московські опозиціонери шукають нове місце для протесту (відео)

Перед тим російська поліція затримала на цьому місці близько трьох десятків людей, серед них – один із лідерів опозиційного руху «Солідарність» Ілля Яшин, повідомляє Радіо Свобода.

Опозиція заявляє, що ніхто з учасників не порушував жодних законів, тому затримання цілком безпідставні.

Безстрокова громадянська акція відбувається на знак протесту проти вступу Володимира Путіна на посаду президента Росії.

У середу вранці поліція ліквідувала опозиційне містечко на Чистопрудному бульварі біля пам’ятника Абаю Кунанбаєву, яке мало символічну назву «Окупай Абай».