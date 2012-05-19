Пентагон звинуватив Китай у технологічному шпигунстві
03:08, 19 травня 2012Світ
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Міністерство оборони США оприлюднило доповідь, в якій звинуватило КНР в економічному і технологічному шпигунстві.
Заданими США, Китайв 2011році витративблизько 180млрд долнамодернізаціюармії, прицьомупублічнозаявляючипро значноменшісуми.
Крімтого, яквидно з доповіді, Китайактивнішеіншихкраїнзаймаєтьсяекономічнимшпигунством."ПостійніспробиКитаюперейнятитехнологічну таекономічну інформаціюСША представляютьвсебільшуі постійнузагрозудляекономічноїбезпекикраїни", -цитуєБі-бі-сі.
Представникиміністерстваоборони СШАнаголошують,що владаКНР "відкритовизнаєнеобхідність використанняцивільнихтехнологій у сферівійськовоїмодернізації".
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