Пентагон звинуватив Китай у технологічному шпигунстві

Міністерство оборони США оприлюднило доповідь, в якій звинуватило КНР в економічному і технологічному шпигунстві.

Заданими США, Китайв 2011році витративблизько 180млрд долнамодернізаціюармії, прицьомупублічнозаявляючипро значноменшісуми.



Крімтого, яквидно з доповіді, Китайактивнішеіншихкраїнзаймаєтьсяекономічнимшпигунством."ПостійніспробиКитаюперейнятитехнологічну таекономічну інформаціюСША представляютьвсебільшуі постійнузагрозудляекономічноїбезпекикраїни", -цитуєБі-бі-сі. Представникиміністерстваоборони СШАнаголошують,що владаКНР "відкритовизнаєнеобхідність використанняцивільнихтехнологій у сферівійськовоїмодернізації".

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