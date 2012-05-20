Ватикан шукає джерело компромату

Ватикан закликав притягнути до кримінальної відповідальності винних у скандальних витоках конфіденційної інформації в італійську пресу.

Папськийпрестолтакож попросивміжнародної допомогидля "встановленнясправедливості".



ЯкповідомляєБі-бі-сі,​​така заяваз'явиласяпіслявиходудруком книги"ЙогоСвятійство" італійськогожурналістаДжанлуїджіНуццо.У нійавторвикористовуєцитатиз листуванняБенедиктаXVIзі своїмсекретарем.



Трохиранішеіталійськіжурналістиоприлюднилиданіпро корупцію табезграмотневеденнясправ,що пануютьу Ватикані, атакожпро конфліктиміжвисокимикатолицькимиєрархами.Середоприлюдненихдокументівє йособисті листиПапиРимськогоБенедиктаXVI.



ОфіційніпредставникиВатикануназвали подібне порушеннямнедоторканностіприватного життяпонтифіка.



ПапаРимськийБенедиктXVI дав розпорядженняпровестирозслідування, щобвстановити джереловитокуінформації.Внутрішніперевіркитрибуналувже йдутьнавсіхрівняхадміністраціїВатикану.

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