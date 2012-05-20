Ватикан шукає джерело компромату

09:59, 20 травня 2012
Світ
1575 0

Ватикан закликав притягнути до кримінальної відповідальності винних у скандальних витоках конфіденційної інформації в італійську пресу.

Папськийпрестолтакож попросивміжнародної допомогидля "встановленнясправедливості".

ЯкповідомляєБі-бі-сі,​​така заяваз'явиласяпіслявиходудруком книги"ЙогоСвятійство" італійськогожурналістаДжанлуїджіНуццо.У нійавторвикористовуєцитатиз листуванняБенедиктаXVIзі своїмсекретарем.

Трохиранішеіталійськіжурналістиоприлюднилиданіпро корупцію табезграмотневеденнясправ,що пануютьу Ватикані, атакожпро конфліктиміжвисокимикатолицькимиєрархами.Середоприлюдненихдокументівє йособисті листиПапиРимськогоБенедиктаXVI.

ОфіційніпредставникиВатикануназвали подібне порушеннямнедоторканностіприватного життяпонтифіка.

ПапаРимськийБенедиктXVI дав розпорядженняпровестирозслідування, щобвстановити джереловитокуінформації.Внутрішніперевіркитрибуналувже йдутьнавсіхрівняхадміністраціїВатикану.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter