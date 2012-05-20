Ватикан шукає джерело компромату
Ватикан закликав притягнути до кримінальної відповідальності винних у скандальних витоках конфіденційної інформації в італійську пресу.
Папськийпрестолтакож попросивміжнародної допомогидля "встановленнясправедливості".
ЯкповідомляєБі-бі-сі,така заяваз'явиласяпіслявиходудруком книги"ЙогоСвятійство" італійськогожурналістаДжанлуїджіНуццо.У нійавторвикористовуєцитатиз листуванняБенедиктаXVIзі своїмсекретарем.
Трохиранішеіталійськіжурналістиоприлюднилиданіпро корупцію табезграмотневеденнясправ,що пануютьу Ватикані, атакожпро конфліктиміжвисокимикатолицькимиєрархами.Середоприлюдненихдокументівє йособисті листиПапиРимськогоБенедиктаXVI.
ОфіційніпредставникиВатикануназвали подібне порушеннямнедоторканностіприватного життяпонтифіка.
ПапаРимськийБенедиктXVI дав розпорядженняпровестирозслідування, щобвстановити джереловитокуінформації.Внутрішніперевіркитрибуналувже йдутьнавсіхрівняхадміністраціїВатикану.