Лугового ”життя змусило” прийти до Жириновського

Партія Володимира Жириновського ЛДПР на передвиборчому з`їзді у понеділок затвердила першу трійку і федеральний список партії в цілому.

До першої трійки партії увійшли лідер ліберал-демократів Володимир Жириновський; екс-офіцер ФСБ, підприємець Андрій Луговий, якого британські власті звинувачують у причетності до вбивства Олександра Литвиненка; голова фракції ЛДПР у Держдумі, син Жириновського Ігор Лебедєв. Раніше лідер ЛДПР назвав Лугового "хорошим доповненням до персонального складу партійного списку".

Сам Луговий визнав, що рішення про вступ до партії було продиктоване тією ситуацією, що склалася навколо нього і його сім`ї в результаті звинувачення британською стороною в причетності до смерті колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка.

"Власне кажучи, таке рішення я не ухвалював. Життя змусило прийняти". - сказав Луговий у понеділок на прес-конференції.

Він відзначив, що останні 10-12 місяців були дуже складними як для нього і для його сім`ї. "Останні 10 місяців тривала мерзотна провокація проти Росії і мене", - сказав бізнесмен, відзначивши, що британська сторона спробувала "максимально політизувати" ситуацію зі смертю Литвиненка. Самому ж Луговому, за його власним висловом, "доводилося бути на вістрі скандалу".

Луговий також заявив, що рішення про вступ до партії він прийняв задовго до сьогоднішнього з`їзду ЛДПР.

За матеріалами РІА Новости