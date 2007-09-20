Генпрокурором США може стати вихідець з Білорусії (фото)

Висунутий на пост міністра юстиції і генпрокурора США колишній федеральний суддя Майкл Мьюкейсі (Mukasey) - вихідець з Білорусії, повідомив РІА Новости Валерій Щукін, перекладач, який довгий час працював разом з Мьюкейсі у федеральному суді Південного округу Нью-Йорка.

"Я одного разу поцікавився корінням Мьюкейсі, і він мені сказав, що його батько - вихідець з Білорусії, з містечка під Барановичами. У них поширене в Білорусії прізвище Мукосей, трансформоване в американське Мьюкейсі. Ні російською, ні білоруською мовами він не володіє, оскільки народився вже в США", - сказав Щукін, який також емігрував з Білорусії.

Кандидатура нового міністра юстиції і генпрокурора, який за посадою також відповідає за керівництво ФБР, повинна пройти твердження в сенаті США і лише після цього Мьюкейсі зможе очолити це відомство.

Мьюкейсі-Мукосей пропрацював протягом 18 років суддею в Південному окрузі до виходу на пенсію в 2006 році. Він виносив вердикти у "гучних" терористичних справах і, зокрема, на процесі у справі ісламістів, що організували вибух в гаражі нью-йоркського Всесвітнього торгового центру в 1993 році.

Мьюкейсі має змінити Альберто Гонсалеса, який пішов у відставку минулого місяця , і якого демократи звинувачували в упередженості і надмірній лояльності адміністрації Джорджа Буша.