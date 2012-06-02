Сильна буря у Колумбії: вітер зривав дахи з будинків

Більш як 80 чоловік дістали поранення через несподівану бурю, що обрушилася на колумбійське місто Сабаналарга в департаменті Атлантіко на півночі країни, повідомляє РІА «Новости».

Стихія завдала величезної шкоди житловим будинкам і офісним будівлям.

За попередніми даними, могутні пориви вітру зривали дахи з будинків, які буквально літали по місту.

На місце стихійного лиха вже прибув губернатор департаменту Хосе Антоніо Сегебре. За його словами, постраждало багато будинків у кількох районах міста. Матеріальну шкоду, завдану стихією, ще належить оцінити.

"Ми не залишимо постраждалих наодинці з їхньою бідою", - запевнив губернатор. Він повідомив, що рятувальні служби вже на місці події й ведуть роботи з усунення наслідків бури. Всіх поранених доставлено до госпіталів.