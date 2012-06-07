ЗМІ: Російський SSJ-100 розбився в Індонезії через командира-хулігана

Про це повідомляє видання «Московский комсомолец» від 7 червня з посиланням на свої джерела.

«Командира російського літака, що розбився в Індонезії, SuperJet-100 (SSJ-100) Олександра Яблонцева можуть звинуватити в повітряному хуліганстві. Посмертно. У розшифровці запису переговорів екіпажа нібито є місце, де чутно, що не тільки апаратура попереджає командира про небезпечне зближення з перешкодою, а й один із членів екіпажа кричить приблизно так: командир, нам туди не можна, там гора! Але командир, незважаючи ні на що, все ж таки здійснює небезпечний маневр, який призводить до трагедії», - говориться у статті.

Видання зазначає, що представники індонезійської сторони, яка веде слідство у цій справі, раніше повідомляли, що переговори екіпажа після їх розшифровки обнародувані не будуть.

У статті наголошується, що Росія зацікавлена в тому, щоб на SSJ-100 - найамбітнішому проекті російського авіапрому - не було поставлено хрест, тому якщо буде доведено провину екіпажа, то такий результат влаштує російських виробників SSJ-100 куди більше, ніж якась технічна причина катастрофи. А обнародування переговорів могло б стати незаперечним доказом версії «людський чинник».

За інформацією джерела «МК», з переговорів зрозуміло, що не тільки апаратура лайнера попереджала командира про небезпечне зближення з горою, а й один із членів екіпажа (за словами джерела, це був штурман) намагався застерегти командира про маневр, неприпустимий в умовах гірської місцевості та поганої погоди. Причому той маневр, що призвів врешті-решт до катастрофи, в цьому польоті, схоже, був не першим.

Російські експерти на підставі представлених їм даних неодноразово моделювали останній політ SSJ-100 і дійшли висновку: до зіткнення літак у такому самому небезпечному зближенні вже двічі облітав схожі гори, але третю обійти не зміг - врізався. Як висловився експерт: «Я із самого початку розумів, що помилку екіпажа відкинути буде складно, але те, що тут може мати місце елемент повітряного хуліганства — такого припустити не міг!».

Як повідомляв УНІАН, літак Sukhoi SuperJet-100 розбився в Індонезії 9 травня 2012 р. На його борту перебували громадяни п'яти країн – більш як 40 чоловік, зокрема вісім росіян. Лайнер врізався в гору Салак на висоті 5200 футів (1,6 км).