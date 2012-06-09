Голі велосипедисти дочекалися свого дня (додане фото)

Лондон знову приєднається до щорічного пробігу голих велосипедистів World Naked Bike Ride, які закликають таким чином до турботи про екологію і більшої поваги до велосипедистів на дорогах.

Торікголихвелосипедистівубританській столицізібралосябільше тисячі, і організаторивпевнені,що цього рокуучасниківбуде щебільше,пишекореспондентРІА "Новости".



Своєюоголеністювелосипедистизакликають багато до чого. Зокрема,припинитизабрудненнядовкілля, залишити авто іпересістинавелосипед, пам'ятатипро беззахисністьвелосипедистанадорозі, збільшуватикількістьвелодоріжоктощо.



За 2,5годинголівелосипедистипроїдуть15кілометрів,побувавшибілярезиденціїпрем'єр-міністра, парламенту, Верховногосуду.



Організаторипросятьнероздягатисязаздалегідь іодягтисяодразупіслязавершенняпробігу,щоб"непідриватидовірувлади".Повністюоголюватисянікогоне змушують, девізакції -роздягнися наскількиможеш.Багато хто використовуєбоді-артідляприкраситіла, ідляпротестнихгасел, розмальовкита символіки.



World Naked Bike Rideпроводитьсяз 2004 рокув усьому світу,алондонськаподія сталаоднієюз найбільшмасштабних.

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