Соціалісти лідирують на парламентських виборах у Франції
22:17, 10 червня 2012Світ
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У першому турі парламентських виборів у Франції лідирують соціалісти - партія нового президента країни Франсуа Олланда.
Заданимиекзит-полів, соціалістиі їхсоюзники -«зелені»- набираютьбільше300місцьуНаціональних зборах.Правоцентристський«Союзза народнийрух»- понад250,повідомляєРадіоСвобода.
До парламентупроходять такожправорадикальнийНаціональнийфронтна чолі зМарінЛеПені підтримуванийкомуністамиЛівийфронтЖан-ЛюкаМеланшона.
У Франції577депутатівНаціональних зборів(нижньоїпалати)обираютьсяпрямимголосуваннямза мажоритарною системою.Дляперемогив першомутуріпотрібно 50% +1голосбрали участьвголосуванні.У другий турвиходятькандидати, що набраличислоголосівбільше 1/8всіх,внесениху виборчісписки.
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