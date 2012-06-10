Соціалісти лідирують на парламентських виборах у Франції

У першому турі парламентських виборів у Франції лідирують соціалісти - партія нового президента країни Франсуа Олланда.

Заданимиекзит-полів, соціалістиі їхсоюзники -«зелені»- набираютьбільше300місцьуНаціональних зборах.Правоцентристський«Союзза народнийрух»- понад250,повідомляєРадіоСвобода. До парламентупроходять такожправорадикальнийНаціональнийфронтна чолі зМарінЛеПені підтримуванийкомуністамиЛівийфронтЖан-ЛюкаМеланшона. У Франції577депутатівНаціональних зборів(нижньоїпалати)обираютьсяпрямимголосуваннямза мажоритарною системою.Дляперемогив першомутуріпотрібно 50% +1голосбрали участьвголосуванні.У другий турвиходятькандидати, що набраличислоголосівбільше 1/8всіх,внесениху виборчісписки.

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