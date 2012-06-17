Застрелився генерал польського спецназу

У Варшаві ввечері 16 червня знайдене тіло 65-річного засновника польського спецназу GROM генерала Славомира Петелицького.

Поліцейськівстановили,що чоловікпомервід вогнепальногопораненнявголову,повідомляєРосБізнесКонсалтинг зпосиланнямнапольськіЗМІ.



Тілоколишньогоспецназівцязнайшлайогодружинавгаражібудинку.Жінкавиявилатрупблизько18:30за місцевим часом.Прибувшинамісце,слідчіприпустили,щоС.Петелицькиймігнакласти на себе руки.



З кінця1960-хрр.вінпрацювавврозвідці, служивуСША,Швеції, Китаї таВ`єтнамі.Потімобійняв посадузаступниканачальникаконтррозвідки,апотім ставрадникомглавиМЗСз охоронипольськихдиппредставництвзакордоном.У 1990 р.генералсформував іочоливантитерористичнийспецпідрозділGROM(Групаопераційно-маневреногореагування).БійцізагонубралиучастьвопераціяхнаБалканах, вІраку інаГаїті.

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