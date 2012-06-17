На виборах у Греції попереду правоцентристи

Про це свідчать перші офіційні дані грецького МВС, яке відповідає за проведення виборів в країні, передає РІА "Новости".

Правоцентристи виступають за дотримання угод Греції з кредиторами з ЄС і МВФ і пошук компромісів з кредиторами, тоді як ліворадикали вимагають скасувати цю угоду.

Після обробки 19,98% голосів, "Нова демократія" одержує 30,95% голосів, ліворадикальна коаліція СІРІЗА 25,5%, лівоцентристська партія ПАСОК 13,38%.

Явка склала 59% голосів, що є низьким показником для Греції.

Раніше опитування на виході з виборчих дільниць показали, що правоцентристи лідирують з невеликим відривом і зможуть відновити правлячу коаліцію з ПАСОК, що існувала до травня 2012 року.

Відповідальне за підрахунок результатів виборів міністерство внутрішніх справ розповсюдило офіційні оцінки результатів виборів за результатами з 3,7 тисяч виборчих дільниць (18% голосів).

За даними МВС, "Нова демократія" одержить 29,5% голосів і 128 місць в парламенті, СІРІЗА - 27,1% і 72 мандати, ПАСОК - 12,3% і 33 мандати.