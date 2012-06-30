Президент Єгипту склав присягу

Як передає РІА «Новости», колишній лідер політичного крила асоціації "Братів-мусульман" присягнувся охороняти республіканський лад, суверенітет, незалежність, цілісність території Єгипту, охороняти інтереси єгипетського народу, дотримуватися конституції і законів.

Після складання присяги М.Мурсі офіційно очолив державу і розпочався відлік його президентського терміну.

Раніше президенти Єгипту складали присягу перед Народними зборами (парламентом), проте незадовго до завершення президентських виборів Вищий конституційний суд визнав процедуру виборів нинішнього складу парламенту неконституційною, після чого було ухвалено рішення про його розпуск. Депутати не згодні з цим рішенням і наполягають на продовженні роботи парламенту. Щоб зменшити напруженість у відносинах між судовою і законодавчою владою, після Конституційного суду М.Мурсі має намір скласти присягу і перед депутатами розпущеного парламенту.

М.Мурсі також виступить з промовою з трибуни Каїрського університету, в якій розповість про пріоритетні завдання свого президентського терміну. Виступ у Каїрському університеті, де зберуться представники найбільших політичних партій, профспілкові лідери і провідні громадські діячі, стане продовженням інавгурації президента Єгипту.

Крім того, як очікується, сьогодні Вища рада Збройних сил Єгипту, яка керувала країною півтора року, передасть владні повноваження новому президентові.

У п'ятницю єгипетський президент склав символічну присягу на площі Тахрір у центрі Каїру, де зібралися тисячі його прихильників.

Кандидата від асоціації "Брати-мусульмани" М.Мурсі було обрано на пост президента Єгипту у червні.