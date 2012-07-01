У столиці США ввели надзвичайний стан

Згідно з розпорядженням, яке видав уряд американської столиці, такий режим діятиме упродовж 15 днів, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Причинами його введення стали рекордна спека і сильна буря, через яку без світла упродовж вже 17 годин залишаються майже 440 тисяч жителів столиці. У компанії "Пепко", що відповідає за енергопостачання Вашингтона, попереджають, що ремонтні роботи можуть тривати до семи днів.

За останніми даними, на Східному узбережжі США без електрики залишаються в цілому близько 4 мільйонів споживачів.

Масштаби збитку, що зазнала столиця, фахівці порівнюють з тими, що приніс ураган "Ізабель" у 2003 році. Тоді загальна сума збитку від стихії, яка стала причиною загибелі більш як 50 осіб, сягнула 4,3 млрд доларів.